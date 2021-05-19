На стрімінговому сервісі Hulu вийде документальний серіал під назвою "Маккартні 3, 2, 1", який розповість про історію гурту The Beatles і біографію одного з солістів — Пола Маккартні.

Про це повідомляє американський портал Deadline.

Проєкт розробив сам Маккартні спільно з музичним продюсером Ріком Рубіном. Серіал складатиметься з шести епізодів – у них Маккартні та Рубін розмовляють і глибоко аналізують музичну історію.

Учасники шоу обговорюють новаторство The Beatles, рок-сцену 1970-х років і півстолітню кар’єру Маккартні як сольного артиста. Маккартні і Рубін обговорять написання пісень, натхнення і події з особистого життя, які вплинули на культові пісні музиканта і гурту.

“Ніколи раніше шанувальники не мали можливості почути, як Пол Маккартні ділиться настільки значними деталями і досвідом створення своїх робіт, які визначали музичну культуру протягом понад 50 років”, – заявив президент Hulu Originals Крейг Ервіч.

Серіал вийде на платформі Hulu 16 липня.