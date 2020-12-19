Об этом сообщает Consequence of Sound.

Третий сольный альбом под названием “McCartney III” Маккартни записал и спродюсировал сам.

“Я жил в изоляции на своей ферме со своей семьей, и ходил в свою студию каждый день. Мне пришлось немного поработать над музыкой к фильму, и это превратилось во вступительный трек, а потом, когда это было сделано, я подумал, что я буду делать дальше?” – рассказал музыкант.

По словам Маккартни, после этого он начал доставать накопившиеся наброски песен и накладывать их на мелодию – один слой инструментов за другим. В результате чего и получился новый альбом.

“McCartney III”, в который вошли 11 треков, стал продолжением более ранних записей музыканта “McCartney” и “McCartney II” 1970 и 1980 года соответственно.