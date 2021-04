Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Сделка включает более шести десятилетий музыки, от песен Саймона и Гарфанкеля, таких как “Bridge Over Troubled Water” и “Mrs Robinson”, до сольных хитов, таких как “You Can Call Me Al” и “50 Ways To Leave Your Lover”.

Саймон сказал, что ему “приятно”, что Sony будет “хранителем его песен на ближайшие десятилетия”.

В Sony заявили, что эта сделка включает в себя “полную коллекцию” классических песен Саймона, включая такие вечные хиты, как “The Boxer”, “The Sound Of Silence”, “Me And Julio Down By The Schoolyard” и “Still Crazy After All these Years”.

Саймон начал свою карьеру как фолк-певец в конце 1950-х годов и стал одним из самых уважаемых авторов песен и поэтов своего поколения. Его ранние хиты были написаны с другом детства Артом Гарфанкелем.

В 1970-х Саймон начал заниматься сольным творчеством, получив еще большее признание за свою способность соединять умные, правдивые тексты с запоминающимися поп-приколами.

79-летний музыкант выпустил свой последний альбом “In The Blue Light” в 2018 году, в том же году он объявил о своем уходе со сцены.