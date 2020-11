Об этом сообщает издание Car Advise.

Суперкар Lamborghini Huracan V10 был предоставлен в аренду итальянской полиции с 2017 года и используется для доставки срочных медицинских грузов, когда вертолет недоступен или не подходит для выполнения срочных задач.

Контейнер с донорским органом помещают в носовую часть Lamborghini Huracan.

Недавно итальянская полиция опубликовала видео такой скоростной доставки из Рима в Падую, проехав 480 км от двери до двери за чуть более двух часов. Средняя скорость превышала 200 км/ч, но иногда суперкар ехал со скоростью 250 км/ч на некоторых участках автострады.

В сообщении полиции отмечается, что благодаря Lamborghini Huracan удалось вовремя доставить пациенту донорскую почку для трансплантации.

“Чтобы спасти жизнь, вам не нужны сверхспособности. Помогают солидарность, технологии и эффективность”, – отметили в полиции.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020