Поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Меріліна Менсона. Йому інкримінують два епізоди в нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді в 2019 році.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У заяві поліції мовиться, що співак і його агенти “знали про ордер”, але Менсон не зволив прийти в поліцію.

У поліцейському управлінні Гілфорда зазначили, що кожне обвинувачення тягне за собою можливе тюремне ув’язнення на термін менше року і штраф в розмірі до 2000 доларів. У поліції додали, що передбачувані нападу “не носять сексуального характеру”.

Менсон, справжнє ім’я якого Брайан Х’ю Ворнер, поки не робив публічних коментарів з цього приводу.

Раніше в цьому місяці з’ясувалося, що колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.

Адвокати Волтерс подали скаргу у Каліфорнії. У заяві стверджувалося, що Менсон був “жахливим і жорстоким начальником, який говорив друзям, що вони можуть лапати і цілувати міс Волтерс, і змушував її працювати по 48 годин поспіль”.

Представники Менсона “категорично відкидають” ці звинувачення.