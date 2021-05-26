Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У заяві поліції мовиться, що співак і його агенти “знали про ордер”, але Менсон не зволив прийти в поліцію.
У поліцейському управлінні Гілфорда зазначили, що кожне обвинувачення тягне за собою можливе тюремне ув’язнення на термін менше року і штраф в розмірі до 2000 доларів. У поліції додали, що передбачувані нападу “не носять сексуального характеру”.
Менсон, справжнє ім’я якого Брайан Х’ю Ворнер, поки не робив публічних коментарів з цього приводу.
Раніше в цьому місяці з’ясувалося, що колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.
Адвокати Волтерс подали скаргу у Каліфорнії. У заяві стверджувалося, що Менсон був “жахливим і жорстоким начальником, який говорив друзям, що вони можуть лапати і цілувати міс Волтерс, і змушував її працювати по 48 годин поспіль”.
Представники Менсона “категорично відкидають” ці звинувачення.
- Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільш відома за зйомками в серіалі “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побоях.