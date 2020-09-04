Украинская певица Оля Полякова получила разрешение на проведение концерта в Белой Церкви после того, как приняла участие в митинге против введенных правительством карантинних ограничений.

Об этом Полякова сообщила в своем Instagram.

Как известно, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно. Также правительство усилило ограничительные меры в “зеленых” зонах страны. В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили: проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), проведение культурных событий в заведениях общественного питания и других местах (кроме учреждений культуры и в которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Это спровоцировало волну протестов представителей ивент-индустрии. В частности, 3 сентября у здания Кабинета Министров проходил митинг музыкальных исполнителей “Нас не слышат”, в котором принимали участие Ольга Полякова, Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула и другие.

После митинга Ольга Полякова получила разрешение на проведение концерта в Белой Церкви, который на днях был отменен. Теперь певица выступит на местном стадионе “Трудовые резервы” 12 сентября.

“Друзья, я всегда говорю, что под лежачий камень вода не течет. Еще вчера концерт в Белой Церкви был отменен, но после акции, после того, как я подняла в обществе этот вопрос и пошел резонанс, нам концерт разрешили. Его, правда, перенесли на 6 дней. Теперь он пройдет не 6 сентября, а 12. Но, конечно, все, кто приобрел билеты, могут прийти 12 числа”, — заявила певица.