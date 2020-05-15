Полуобнаженная 79-летняя модельер Вивьен Вествуд обратилась к подписчикам, чтобы предостеречь их от возвращения на работу в связи с ослаблением карантина.

Соответствующий ролик Вествуд опубликовала в своем Instagram.

Сегодня, 15 мая, Вивьен Вествуд выпустила последний ролик из серии пятничных видеообращений, которые она снимала на карантина.

В новом видео 79-летняя модельер предстала в необычном образе. Она надела накидку, блузку, перчатки, кепку и ботинки, однако ниже пояса осталась практически обнаженной — только прозрачные бежевые колготки и фиговый лист, выполненный из металла, прикрывающий промежность.

Стоя в таком виде у заднего входа в свой дом в Клэпхеме, что на юго-западе Лондона, Вивьен обратилась к тем, кто в связи с постепенным смягчение карантина может вернуться на работу в офис, подумать о том, стоит ли это сделать в условиях пандемии.

“Мир изменился, некоторые из нас потеряли своих близких из-за коронавируса. Если вы, те, у кого есть выбор, пойдете на работу, вы вторгнетесь в пространство, общественное пространство тех, кто в самом деле должен работать. Вы должны сделать выбор”, — сказала она.

Также в своем видеообращении Вествуд призвала подписчиков не доверять правительству или прессе, напомнила о проблемах, связанных с экологией, и раскритиковала капитализм.