Об этом сообщает CNN.

Бобби Брауну-младшему было 28 лет. Офицеры полицейского управления Лос-Анджелеса подтвердили его смерть и отметили, что следов насильства обнаружено не было.

Агент Брауна-старшего Ник Сатмари отказался от комментариев.

Отмечается, что за последние годы семья Браун понесла несколько потерь.

Уитни Хьюстон, которая была замужем за Брауном-старшим до 2007 года, умерла 11 февраля 2012 года после того, как случайно утонула в ванной.

Три года спустя дочь Хьюстон и Брауна, Бобби Кристина Браун, была обнаружена без сознания в ванне в своем доме в Розуэлле, штат Джорджия. Она умерла после шести месяцев комы, так и не приходя в сознание. Вскрытие показало, что наркотическая интоксикация и погружение в воду привели к пневмонии и повреждению мозга.

Браун старший хотел, чтобы парень его дочери, Ник Гордон, был привлечен к ответственности за ее смерть. Его признали виновным, но в январе 2020 года Гордон умер в результате отравления героином.