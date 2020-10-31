На 91 году жизни скончался известный актер Шон Коннери. Актерская карьера мужчины продолжалась несколько десятков лет. За это время он успел сыграть более 70 культовых ролей и получить все престижные награды.

#Буквы подготовили семь лучших фильмов с участием актера.

Доктор Ноу (Приключения, 1962 год)

Это первый фильм о приключениях “агента 007”, где Шон Коннери сыграл главную роль. Режиссером ленты по одноименному роману Яна Флеминга стал Теренс Янг. Коллегами Коннери по фильму стали Урсула Андрес, сыгравшая первую девушку Бонда, Джозеф Уайзмен и Джек Лорд.

По сценарию, Джеймс Бонд отправляется на Ямайку и попадает на базу доктора Джулиуса Ноу, который запланировал сорвать программу запуска ракет-носителей с помощью радиомаяка.

Всего Коннери сыграл в семи фильмах о Бонде.

Убийство в Восточном экспрессе (Детектив, 1974 год)

Это легендарная экранизация детектива Агаты Кристи. В фильме с Коннери сыграли Альберта Финни, Лорен Бэколл, Ингрид Бергман, Жаклин Биссет, Ванессы Редгрейв и др.

По сценарию, Ерклюль Пуаро покупает последний билет на Восточный экспресс и становится свидетелем загадочного убийства.

Горец (Фэнтези, 1986 год)

Этот фильм о бессмертных, которых можно убить только отрубив им голову. После смерти из тела бессмертного освобождается энергия, которая передается победителю поединка. Коннери сыграл одного из бессмертных.

Имя розы (Драма, 1986 год)

Это экранизация одноименного романа Умберто Эко. В этом фильме Коннери в роли монаха-францисканца Уильяма Барскервильского прибывает в итальянский монастырь для расследования загадочных убийств чеченцев.

Неприкасаемые (Криминальная драма, 1987 год)

Лента рассказывает о противостоянии группы специальных агентов и подпольной империи Аль Капоне в 1930-х годах в США. Коннери сыграл в ней роль Джима Мэлоуна. За эту культовую роль актер получил “Оскар” и “Золотой глобус”.

К слову, в фильме снимались Роберт Де Ниро, Кевин Костнер, Энди Гарсиа и др.

Индиана Джонс и последний крестовый поход (Приключения, 1989 год)

Это еще одна культовая лента с участием Коннери. Актер исполнил роль пропавшего отца, профессора Генри Джонса-старшего. По сценарию, героя похитили нацисты, чтобы получить Святой Грааль.

Охота за Красным октябрем (Триллер, 1990 год)

В этой ленте события разворачиваются в 1984 году. Коннери сыграл роль командира подводной лодки Красный октябрь. Лодка выполняла тренировки в море, но командование США оценило ее маневры как сигнал к началу войны.

Эта лента получила “Оскар” за лучший монтаж звука.