В возрасте 43 года скончался голливудский актер Чедвик Боузман, известный своей ролью "Черной пантеры" в фильме издательства Marvel.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Актер умер в своем доме в окружении семьи.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию.

“Настоящий боец Чедвик выдержал все это и принес вам множество фильмов, которые вы так полюбили. “Маршалл”, “Пятеро одной крови”, “August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom” и многое другое – все это было снято во время бесчисленных операций и химиотерапий, а также в перерыве между ними. Для его карьеры было честью сыграть короля Т’Чаллу в “Черной пантере”, – отметили в заявлении.

Чедвик Боузман родился 29 ноября 1976 года недалеко от Голубого хребта, город Андерсон, Южная Каролина, его мать по имени Каролина была медсестрой, а его отец Лерой был бизнесменом.

После окончания школы в 1995 году, Боузман поступил в Говардский университет, Вашингтон, округ Колумбия. В 2013 году он снялся в фильме “42”, где исполнил роль Джеки Робинсона. Он также исполнил роль Натаниэля “Нэйта” Рэя Тейлора в телесериале “Линкольн-Хайтс” и сержанта Грэхема МакНейра NBC “Неизвестные лица”. В фильме “Пулевое ранение” он исполнил роль лейтенанта Сэмюэля Дрейка.

В 2014 году Боузман исполнил роль Джеймса Брауна в фильме “Джеймс Браун: Путь наверх”. В 2016 году он сыграл египетского бога мудрости Тота в фильме “Боги Египта” и супергероя Черную Пантеру в фильме “Первый мститель: Противостояние”. Боузман повторил роль этого персонажа в фильме 2018 года “Черная пантера”.