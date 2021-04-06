Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Он умер у себя дома в окружении своей семьи: жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя.
“С большой печалью мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью”, – отметил агент актера.
Причиной смерти стала опухоль мозга.
Кроме сериала “Чернобыль”, актер также известен по ролям в фильмах “Ужин в пятницу вечером”, “Гарри Поттер и Принц-полукровка”, “Квант милосердия”, “Инферно” и других.
- Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни скончался известный голливудский актер Кристофер Пламмер.