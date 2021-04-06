В Британии умер актер Пол Риттер, который сыграл в сериале HBO "Чернобыль" роль заместителя главного инженера атомной электростанции Анатолия Дятлова.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Он умер у себя дома в окружении своей семьи: жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя.

“С большой печалью мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью”, – отметил агент актера.

Причиной смерти стала опухоль мозга.

Кроме сериала “Чернобыль”, актер также известен по ролям в фильмах “Ужин в пятницу вечером”, “Гарри Поттер и Принц-полукровка”, “Квант милосердия”, “Инферно” и других.