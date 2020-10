Об этом его сын сообщил изданию TMZ.

“Он был прекрасным отцом и семейным человеком. Он любил людей и мир. Его будет не хватать в сообществе. Семья была для него всем”, – отметил в комментарии изданию его сын, Джон Нэш III.

Певец умер в своем доме на 81 году жизни.

Самой известной его композицией стала I Can See Clearly Now.