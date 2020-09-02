Об этом сообщает NBC Miami.

По сообщению полиции, тело музыканта нашли у него дома в Майами-Бич в штате Флорида, следов насильственной смерти првоохранители не обнаружили.

Песню “I Like to Move It” Морилло написал в 2003 году и сиполнил под псевдонимом Reel to Real.

В августе этого года Морилло арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Позже его выпустили под залог. Судебные слушания по делу были назначены на 4 сентября.