Об этом сообщает NBC Miami.
По сообщению полиции, тело музыканта нашли у него дома в Майами-Бич в штате Флорида, следов насильственной смерти првоохранители не обнаружили.
Песню “I Like to Move It” Морилло написал в 2003 году и сиполнил под псевдонимом Reel to Real.
В августе этого года Морилло арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Позже его выпустили под залог. Судебные слушания по делу были назначены на 4 сентября.
- В середине июля американские правоохранители обнаружили тело 33-летней звезды телесериала “Хор” Наи Риверы, которая пропала во время прогулки на лодке несколько дней назад.