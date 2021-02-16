О его смерти объявил лейбл Fania Records в Instagram, соучредителем которого он был.
“Он был гораздо больше, чем музыкант, руководитель группы, писатель, аранжировщик и продюсер, он был провидцем. Его музыка будет жить вечно, и мы всегда благодарны за то, что стали частью его чудесного путешествия”, – говорится в сообщении.
Газета Доминиканской Республики Diario Libre сообщила, что Пачеко скончался после госпитализации с пневмонией.
Пачеко объединился с Джерри Масуччи, чтобы основать Fania Records в 1964 году. С момента своего создания звукозаписывающий лейбл помог продвинуть таких исполнителей, как Селия Крус, Ларри Харлоу, Рэй Барретто, Бобби Валентин и другие. Мультиинструменталист Пачеко также был девятикратным номинантом на премию “Грэмми” – включая номинации “Лучшее тропическое латиноамериканское исполнение” и “Лучшая латинская запись”.
- Ранее сообщалось, что в Кингстоне, на Ямайке, умер музыкант, один из основоположников регги Тутс Хибберт. Ему было 77 лет.