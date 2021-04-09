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Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

В пятницу, 9 апреля, умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп.

Пятница, 9 апреля 2021, 14:36

Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

Мужу британской королевы было 99 лет. Филипп и Елизавета находились в браке 73 года, у них четверо общих детей.

“С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке”, – говорится в сообщении.

Смерть принца Филиппа уже прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC.

Он отметил, что принц Филипп посвятил свою жизнь Великобритании – от выдающейся карьеры в Королевском флоте во время Второй мировой войны до десятилетий службы герцогом Эдинбургским. Джонсон отметил, что больше всего он запомнится своей чрезвычайной преданностью королеве.

“Более семи десятилетий он был возле нее. Их брак был символом силы, стабильности и надежды, даже когда мир вокруг них менялся – совсем недавно во время пандемии. Это партнерство вдохновило миллионы в Великобритании и за ее пределами. Я думаю о королеве, королевской семье и британском народе, когда наша нация объединяется, чтобы грустить и вспоминать жизнь принца Филиппа”, – заявил он.

Между тем сообщение о смерти герцога появилось на перилах Букингемского дворца в центральной части Лондона.

“Королевская семья присоединяется к людям во всем мире, оплакивая его потерю”, – говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Что известно о принце Филиппе?

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Его дедушкой был король Греции Георг I, а отцом – принц Андрей.

В 1922 году старший брат принца Андрея Константин I отрекся от престола. Поэтому семья принца Филиппа была изгнана из Греции. С королевой Великобритании Елизаветой II он познакомился во время учебы в колледже. В 1947 году они поженились. За 73 года брака у королевской пары появилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Брак Елизаветы и Филиппа признано самым долгим в истории монархии Великобритании.

Болезнь

23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.

Теги: Єлизавета II, принц Філіпп, смерть

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