24 квітня в Парижі помер відомий дизайнер Альбер Ельбаз - йому було 59 років.

Про це повідомляє видання WWD з посиланням на компанію Compagnie Financière Richemont, партнера Ельбаза.

Повідомляється, що причиною смерті стали ускладнення від COVID-19.

“Я втратив не тільки колегу, а й любого друга … Альбер мав заслужену репутацію однієї з найяскравіших постатей у галузі. Мене завжди захоплювали його розум, чутливість, щедрість і неприборкана креативність. Він був людиною виняткової теплоти і таланту, і його незвичайне бачення, відчуття прекрасного і співчуття залишили незабутнє враження”, – сказав засновник і голова Richemont Йоганн Руперт.

Дизайнер народився в Марокко, виріс і здобув освіту в Ізраїлі, а в середині вісімдесятих переїхав до Нью-Йорка. Попрацювавши у весільній фірмі, він перейшов до Джеффрі Біна і пропрацював його старшим помічником протягом семи років.

Ельбаз отримав світову популярність, коли його найняв Ральф Толедано, щоб очолити Guy Laroche у Парижі у 1996 році.

Альбер Ельбаз в 1998-2001 роках працював з модним будинком Yves Saint Laurent.

З 2001 по 2015 рік Альбер Ельбаз працював з Lanvin. Дизайнеру довелося піти через розбіжності з новим власником Lanvin. Потім Ельбаз заснував новий модний бренд AZ Factory.