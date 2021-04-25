Про це в суботу повідомив телеканал LCI.

Актор помер у своєму будинку в передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен у ніч на суботу.

Глядачі знають Ран’є за ​​роль комісара Мулена в однойменному серіалі. Актор знявся в більш ніж 50 картинах.

Серіал “Комісар Мулен” йшов на телеекранах понад 25 років. Крім того, Ів Ран’є знімався у фільмах “Граф Монте-Крісто” (1961), “Прекрасний аромат грошей” (1968), “Фігаро тут, Фігаро там” (1972), “Невгамовний”(1987), “Між ангелом і бісом” (1975), “Розпусники” (2001).

Всього за свою кар’єру актор знявся більш ніж в 50 картинах.

В останні роки він виступав як сценарист і режисер, чому сприяв його досвід, набутий завдяки ролі комісара поліції. У його режисерської фільмографії – шість фільмів. Найвідоміші – “Жаклін Соваж, він або я” (2018), знятий за реальною історією жертви домашнього насильства Жаклін Соваж, а також “Переслідування” (2020).