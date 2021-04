Про це пише британське видання The Guardian.

Причина смерті не повідомляється.

“Ми глибоко засмучені смертю Майка. Він був найбільш доброю і щедрою людиною на планеті… Майк був загальним улюбленцем за його почуття гумору, а також за його музикальність”, – сказав барабанщик The Kingsmen Дік Петерсон журналу Rolling Stone.

Мітчелл був останнім живим учасником гурту з оригінального складу, який сформувався в Портленді, штат Орегон, в 1959 році. Їхній кавер композиції “Louie Louie” – пісні, яку написав музикант Річард Беррі в 1955-му – опинилася в топах американських чартів і прославила гурт у Сполучених Штатах.

Рок-н-рольне соло Мітчелла на гітарі в пісні “Louie Louie” стало легендарним і вважається еталоном гаражного року.

У дискографії The Kingsmen шість студійних альбомів. Остання платівка, Up and Away, вийшла в 1966 році. На даний час гурт продовжує концертну діяльність.