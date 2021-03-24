Об этом сообщает People, ссылаясь на информацию его жены Сони Сигал.

“Семья с горечью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования”, – отметила она.

Актерская работа Сигала охватывает десятилетия, начиная с 1960-х годов. Он наиболее известен своими ролями в таких фильмах, как “Кто боится Вирджинии Вулф?”, “С шиком”, “С леди так не обращаются”, “Кабельщик”, “Последняя супружеская пара в Америке”, “Американский папаша”.

Он получил две премии “Золотой глобус”, а также был номинирован на премию “Оскар” и на премию BAFTA.

В последние годы Сигал играл в телесериалах. Последний эпизод шоу “Голдберги”, в котором он снялся перед смертью, выйдет в эфир 7 апреля, и, ожидается, что в сериале будет отдана дань уважения покойному актеру.