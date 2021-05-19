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Помер голлівудський актор з «Бетховена» Чарльз Гродін

У США у віці 86 років помер відомий голлівудський актор Чарльз Гродін, знайомий більшості глядачів по комедії "Бетховен".

Среда, 19 мая 2021, 16:11

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Гродін помер в своєму будинку в Вілтоні, штат Коннектикут, у вівторок.

Син актора Ніколас заявив, що причиною його смерті став рак кісткового мозку.

Гродін народився в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, і кинув навчання в Університеті Майамі, щоб почати акторську кар’єру. Це рішення окупилося в 1960-х, коли він почав грати ролі в п’єсах на Бродвеї.

Незабаром він отримав невелику роль в психологічному фільмі жахів 1968 року “Дитина Розмарі”, сценаристом і режисером якого був Роман Поланскі.

У 1970-х кар’єра Гродіна по-справжньому злетіла. Ряд ролей у фільмах, в тому числі “Виверт-22” 1970 року і “Дитина з розбитим серцем” 1972 року, що закріпили за ним статус одного з найбільш популярних комедійних акторів Голлівуду.

Зокрема, за роль у фільмі “Дитина з розбитим серцем”, в якому він грає невдалого продавця спортивних товарів, він був номінований на премію “Золотий глобус” за кращу чоловічу роль.

Особливу популярність йому принесли ролі в комедіях “Встигнути до опівночі”, “Бетховен”, де він став батьком великого сімейства, а також в серіалах “Луї” та “Закон і порядок”.

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Теги: актер, Бетховен, фильм, Чарльз Гродін

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