Помер іспанський письменник і поет Хосе Мануель Кабальєро Бональд, лауреат премії Сервантеса. Йому було 94 роки.

Про це повідомило іспанське агентство EFE з посиланням на близькі до письменника джерела.

Хосе Мануель Кабальєро Бональд народився 11 листопада 1926 року в Андалусії. Він повинен був зазначити свій 95-й ювілей в листопаді 2021 року.

Письменник відомий як автор безлічі творів, серед яких “У будинку батька”, “Мертвий годинник”, “Природний відбір” і “Подвійне життя”. У 2012 році він був відзначений премією Сервантеса.

Перший свій твір Бональд опублікував в 1962 році. У 2010 році він написав свою третю книгу мемуарів, де докладніше розповідається про письменника “покоління п’ятдесятих років”.