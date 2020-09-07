Об этом сообщила его жена Ольга в Instagram.
Осенью 2017 года Менцель попал в больницу с подозрением на менингококк, ему сделали операцию на головном мозге. После больницы режиссер оказался в инвалидном кресле.
Его жена Ольга написала, что Менцель умер в кругу семьи. Ольга также рассказала, что последние три года были для него очень трудными.
“Спасибо за трудные последние годы. Ты продолжал помогать мне со всей своей храбростью, вкусом и необыкновенной волей к жизни”, — написала она.
Иржи Менцель был одним из ведущих режиссеров чехословацкой “новой волны”. Его фильм “Поезда под пристальным вниманием” в 1968 году получила премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.
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