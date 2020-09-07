В Чехии на 83-м году жизни умер режиссер, лауреат премии "Оскар" Иржи Менцель.

Об этом сообщила его жена Ольга в Instagram.

Осенью 2017 года Менцель попал в больницу с подозрением на менингококк, ему сделали операцию на головном мозге. После больницы режиссер оказался в инвалидном кресле.

Его жена Ольга написала, что Менцель умер в кругу семьи. Ольга также рассказала, что последние три года были для него очень трудными.

“Спасибо за трудные последние годы. Ты продолжал помогать мне со всей своей храбростью, вкусом и необыкновенной волей к жизни”, — написала она.

Иржи Менцель был одним из ведущих режиссеров чехословацкой “новой волны”. Его фильм “Поезда под пристальным вниманием” в 1968 году получила премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.