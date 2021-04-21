Помер американський композитор і музичний продюсер Джим Стейнман. Йому було 73 роки.

Стейнман помер 19 квітня від ниркової недостатності, але про його смерть стало відомо тільки зараз. Про це агентству Associated Press повідомив його брат Білл.

Джим Стейнман народився і виріс в Нью-Йорку 1 листопада 1947. Розпочав свою кар’єру в музичному театрі, з партитури для студентської постановки Бертольда Брехта “Чоловік-чоловік” в 1968 році. Потім він випустив оригінальний мюзикл “Двигун мрії” і прославився музикою до мюзиклу “Бал вампірів”, який вийшов в 1997 році.

Найвідомішими роботами Стейнмана стали пісня “Total Eclipse Of The Heart” для співачки Бонні Тайлер, а також альбом “Bat Out of Hell” виконавця Міта Лоуф. Його мюзикли “Свисни за вітром” і “Бал вампірів” ставили театри Європи й США.