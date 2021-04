Стейнман помер 19 квітня від ниркової недостатності, але про його смерть стало відомо тільки зараз. Про це агентству Associated Press повідомив його брат Білл.

Джим Стейнман народився і виріс в Нью-Йорку 1 листопада 1947. Розпочав свою кар’єру в музичному театрі, з партитури для студентської постановки Бертольда Брехта “Чоловік-чоловік” в 1968 році. Потім він випустив оригінальний мюзикл “Двигун мрії” і прославився музикою до мюзиклу “Бал вампірів”, який вийшов в 1997 році.

Найвідомішими роботами Стейнмана стали пісня “Total Eclipse Of The Heart” для співачки Бонні Тайлер, а також альбом “Bat Out of Hell” виконавця Міта Лоуф. Його мюзикли “Свисни за вітром” і “Бал вампірів” ставили театри Європи й США.