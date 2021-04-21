Про це повідомляє американський тижневик Variety.
Хеллман помер в медцентрі, куди був доставлений напередодні після того, як впав у себе вдома.
Він народився в 1932 році в Нью-Йорку в родині дрібного підприємця. З раннього дитинства захоплювався фотографією, кіно і театром – свій перший спектакль поставив, коли йому було 10 років.
Режисерським дебютом Хеллмана був фільм “Чудовисько з проклятої печери” 1959 року випуску.
Також він зняв фільми “Терор”, “Задні двері в пекло”, “Вогонь на поразку”, “Втеча в нікуди”, “Двополосне шосе”, “Бійцівський півень”, “Любов, куля і лють”, “Тиха ніч, смертельна ніч”, а також був продюсером першого фільму Квентіна Тарантіно “Скажені пси”.
Крім того, Монте Хеллман тричі відзначався нагородами міжнародного Венеційського кінофестивалю.
- Раніше повідомлялося, що помер французький сценарист, режисер і друматург Жан-Клод Карр’єр, відомий за фільмами “Цей смутний об’єкт бажання”, “Денна красуня” і “Скромна чарівність буржуазії” Луїса Бунюеля. Йому було 89 років.