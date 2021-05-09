Про це агентству Associated Press повідомила його дружина Жаклін. Вона розповіла, що до смерті призвели ускладнення цукрового діабету.

Також про смерть Прайса написав у Facebook його друг, власник звукозаписної компанії Maxwell Entertainment Ріки Поппелл.

“Ще одна сумна новина: мій друг і менеджер Ллойда Прайс, Том Трапані, тільки що подзвонив мені, щоб повідомити, що наш друг Ллойд помер минулої ночі. Ті з нас, хто був близький з Ллойдом, знали про його погіршення проблеми зі здоров’ям в протягом останніх п’яти років. Ллойд був одним з найбільш милих, дбайливих і добрих людей, яких я коли-небудь знав, я буду сумувати за нього. я молюся про його прекрасної дружини Джекі “, – написав Поппелл.

Ллойд Прайс народився 9 березня 1933 року в передмісті Нового Орлеана (штат Луїзіана, США).

Записана в 1952 році його перша пісня “Lawdy Miss Clawdy” очолила американські R’n’B-чарти й зробила 19-річного Прайса популярним виконавцем. У 1956 році кавер на цю пісню виконав Елвіс Преслі.

Хіти Прайса “Personality” і “I’m Gonna Get Married” з’являлися в списку кращих композицій у своєму жанрі за версією Billboard. Його пісня “Stagger Lee” входить в список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

У 1998 році ім’я Ллойда Прайса було включено до Зали слави рок-н-ролу.