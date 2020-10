Об этом сообщает Variety со ссылкой на агента Дэвиса.

Рокер родился в Уэльсе, в городе Суонси.

Свой бит-коллектив Spencer Davis Group он создал в 1963 году в Бирмингеме, куда переехал, чтобы учиться в университете.

Музыкальную карьеру он начал вместе с братьями Маффом и Стивом Уинвудами и барабанщиком Питом Йорком.

Их главные хиты – Keep on Running, Gimme Some Lovin и I’m A Man.

Группа распалась в 1969-м, выпустив три студийных альбома.

Их песни до сих пор помнят и исполняют – например, композиция Gimme Some Lovin вошла в саундтрек фильмов -“Братья Блюз” и “Ноттинг Хилл”.

После этого музыкант переехал в Калифорнию и в середине 1971 года записал с Питером Джеймсоном акустический альбом “It’s Been So Long for Mediarts”. Также он выпустил сольный альбом “Mousetrap for United Artists”, но обе пластинки остались в основном незамеченными.

В 1973-м Дэвис вернулся в Великобританию и сформировал новый состав Spencer Davis Group.

В последние годы музыкант жил на небольшом острове Каталина у побережья Южной Калифорнии.