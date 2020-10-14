О смерти сообщил его коллега Денис Шаповал.
Дмитрий был основателем видеопродакшена полного цикла Manifest Production.
Он снимал клипы для таких украинских звезд, как DZIDZIO, Ivan Navi, Тина Кароль, Оля Полякова, Алина Гросу, СКАЙ и многих других.
Певица Оля Полякова написала, что на днях обсуждала с Манифестом съемки нового клипа.
“Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами. Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант. Только на днях обсуждали съемки моего нового клипа. Спасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой”, – написала Полякова.
О смерти клипмейкера также написали ведущий Юрий Горбунов, певица Анастасия Приходько, Светлана Тарабарова, Оля Цыбульская и другие.
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Діма завжди комфортно почувався з камерою в руках!Швидше не комфортно без камери!!Серіал «Великі Вуйки» ,Діма би обов‘язково згадав великим розділом у своїй книзі,яку мав би написати в старості!Але вже не напише! Спочивай з миром,друже! Ти стільки ще не зробив! RIP #дімаманіфест
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Діма @dimamanifest, я пам’ятаю ці зйомки. ⠀ Складні для нас всіх. ⠀ ⠀ Ми були втомлені, виснажені максимально. ⠀ З купою амбіцій і різних емоцій, які розбивались в скло на 23-тій годині зйомок❤️⠀ ⠀ Мабуть Тільки так народжується шось вічне. ⠀ Ти допоміг цю пісню зробити хітом.⠀ Дав урок, що ми всі вчимось один в одного. Професії, людяності і вмінню цінувати те, що маєм. ⠀ ⠀ Вибач, якщо щось не так. Дякую тобі за урок ❤️Співатиму її і згадуватиму тебе 💜Лети в небеса❤️ЦьомаЮ. ⠀
- В возрасте 84-х лет скончался профессор, блестящий знаток украинского языка Александр Пономарив.