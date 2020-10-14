О смерти сообщил его коллега Денис Шаповал.

Дмитрий был основателем видеопродакшена полного цикла Manifest Production.

Он снимал клипы для таких украинских звезд, как DZIDZIO, Ivan Navi, Тина Кароль, Оля Полякова, Алина Гросу, СКАЙ и многих других.

Певица Оля Полякова написала, что на днях обсуждала с Манифестом съемки нового клипа.

“Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами. Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант. Только на днях обсуждали съемки моего нового клипа. Спасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой”, – написала Полякова.

О смерти клипмейкера также написали ведущий Юрий Горбунов, певица Анастасия Приходько, Светлана Тарабарова, Оля Цыбульская и другие.