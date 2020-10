View this post on Instagram

Дима Манифест @dimamanifest 🙏🏻😓 Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами… Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант! Только на днях обсуждали съёмки моего нового клипа… Cпасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой…