В Кингстоне, на Ямайке, умер музыкант, один из основоположников регги Тутс Хибберт. Ему было 77 лет.

Об этом сообщает loudersound.com.

Фредерик Натаниэль Хибберт родился в 1942 году в городе Мей-Пен на Ямайке в семье адвентистских проповедников, с детства пел госпел, в 1961 году создал собственную группу Maytals. К середине 1960-х она вошла в число самых популярных вокальных групп Ямайки, а песни Maytals, написанные Хиббертом, трижды побеждали на национальном песенном конкурсе.

В его песне конца 1960-х, “Do The Reggay”, едва ли не впервые прозвучало слово “рэгги”, давшее имя одному из популярнейших направлений в современной музыке.

Во многом благодаря альбому Maytals “Funky Kingston”, вышедшему в Великобритании в 1972 году, стиль регги получил международное признание.

Тутс Хибберт продолжил сольную карьеру, выступал и записывался с разным музыкантами, гастролировал по всему миру.

В 1988 году сборник его главных хитов “Toots In Memphis” принес ему первую номинацию на премию “Грэмми”, а в 2005 году пластинка “True Love” получила “Грэмми” в категории “Лучший регги-альбом”.