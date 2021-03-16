Об этом в Facebook сообщила его жена Тесса Синахон.
“Ты играл злодеев в некоторых фильмах, но для меня и многих других ты останешься настоящим героем. Приятный мужчина, хороший отец и просто порядочный человек – таких в мире очень мало”, – написала Синахон, добавив, что Котто был “одним из лучших актёров в Голливуде, легендой”, – написала она.
По ее словам, смерть мужа стала для нее неожиданностью: Котто планировал учредить религиозную организацию, дать несколько интервью и написать книгу, также ему недавно поступили предложения сняться в новом фильме серии “Бросок кобры” и проекте с Томом Крузом.
Яфет Котто снялся в фильмах “Чужой”, “Живи и дай умереть”, “Бегущий человек”, “Афера Томаса Крауна” и других.
- Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни скончался известный голливудский актер Кристофер Пламмер.