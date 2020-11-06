Сегодня, 6 ноября, в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Об этом сообщили мер Одессы Геннадий Труханов и российский телеканал “Дождь”.

“Не стало Михаила Жванецкого. В это сложно поверить, ведь есть люди-символы, которые, кажется, были и будут всегда. Которых мы знаем с детства, взрослеем, впитывая их мудрость. Люди-эпохи, оставившие после себя бессмертное творческое наследие. И Михаил Жванецкий, безусловно, один из них. Его имя золотыми буквами навеки вписано в историю Одессы и увековечено в названии бульвара в самом сердце города. По которому он все-таки успел прогуляться…”, – говорится в сообщении Труханова.

Свои соболезнования по поводу смерти сатирика выразил и президент Владимир Зеленский.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

Отметим, что 7 октября Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Народный артист Украины и народный артист РФ Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Писать миниатюры он начал еще в студенческие годы, когда учился в Одесском институте морского флота.

В 2015 году Жванецкого внесли в “Белый список” деятелей культуры – друзей Украины за то, что он поддерживал территориально целостную, суверенную и демократическую Украину и осуждал агрессию, оккупацию и аннексию со стороны России.

Но в феврале 2019 года одесский сатирик получил от президента РФ Владимира Путина орден “За заслуги перед отечеством” III степени.

Жванецкий объяснил, что принял награду, потому что всю жизнь пишет только об Одессе.

“И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна”, – отметил он.