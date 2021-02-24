Умер поэт и издатель Лоуренс Ферлингетти

Американский поэт, издатель и активист, один из представителей бит-поколения Лоуренс Ферлингетти скончался в возрасте 101 года в Сан-Франциско.

Об этом сообщает People.

Причиной смерти стало интерстициальное заболевание легких.

“The greatest poem is lyric life itself.” Our poet and hero, Lawrence Ferlinghetti, passed away on Monday, February 22nd, in the evening. We love you, Lawrence. 💖https://t.co/h5QuVgbo4c pic.twitter.com/zJtxmIxVWz — City Lights Books (@CityLightsBooks) February 23, 2021

Ферлингетти родился 24 марта 1919 года в городе Йоркерс, штат Нью-Йорк. Участвовал во Второй мировой войне. Учился в Колумбийском университете, где в 1947 году получил ученую степень магистра по английской литературе. Продолжил обучение в Сорбонне, где получил докторскую степень в области поэзии.

Ферлингетти стал первым издателем книги “Вопль” (Howl) поэта Аллена Гинзберга – именно тогда к нему пришла популярность.

После выхода книги тираж был изъят полицией, Ферлингетти и сотрудник магазина были арестованы, против них было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении благопристойности, однако Ферлингетти выиграл дело в суде.

За свою карьеру поэт выпустил более 30 поэтических сборников. Также он открыл книжный магазин City Lights в 1953 году.

Ферлингетти принадлежал к бит-поколению американских авторов 1940-1950-х годов, хотя сам себя таковым не считал.