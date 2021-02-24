Covid-19 Украина

обновлено 24.02.2021 в 19:02

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Умер поэт и издатель Лоуренс Ферлингетти

Американский поэт, издатель и активист, один из представителей бит-поколения Лоуренс Ферлингетти скончался в возрасте 101 года в Сан-Франциско.

Среда, 24 февраля 2021, 19:32

Об этом сообщает People.

Причиной смерти стало интерстициальное заболевание легких.

Ферлингетти родился 24 марта 1919 года в городе Йоркерс, штат Нью-Йорк. Участвовал во Второй мировой войне. Учился в Колумбийском университете, где в 1947 году получил ученую степень магистра по английской литературе. Продолжил обучение в Сорбонне, где получил докторскую степень в области поэзии.

Ферлингетти стал первым издателем книги “Вопль” (Howl) поэта Аллена Гинзберга – именно тогда к нему пришла популярность.

После выхода книги тираж был изъят полицией, Ферлингетти и сотрудник магазина были арестованы, против них было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении благопристойности, однако Ферлингетти выиграл дело в суде.

За свою карьеру поэт выпустил более 30 поэтических сборников. Также он открыл книжный магазин City Lights в 1953 году.

Ферлингетти принадлежал к бит-поколению американских авторов 1940-1950-х годов, хотя сам себя таковым не считал.

Теги: Лоуренс Ферлінгетті, поет, умер

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