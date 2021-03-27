Американский писатель и сценарист, лауреат премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Горбатая гора" Ларри Макмертри умер в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает PEOPLE.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Макмертри скончался у себя дома в окружении близких, среди которых были его жена Норма Фэй и его давний партнер Дайана Оссана.

По словам представителя семьи, он будет похоронен “в его любимом родном штате Техас”.

Макмертри известен как успешный прозаик и автор сценариев к десяткам успешных кинопроектов. За свою карьеру он написал более 30 романов и очерков, а также поработал над более чем 30 картинами.

В 1986 году Макмертри получил Пулитцеровскую премию за роман “Одинокий голубь”. 843-страничное произведение о событиях 1870-х годов рассказывает о нескольких вышедших на пенсию техасских рейнджерах, которые гнали стадо крупного рогатого скота через Великие равнины.

Кроме того, в 2006 году Макмертри стал обладателем “Оскара” за сценарий ЛГБТ-драмы “Горбатая гора”.