Об этом сообщает PEOPLE.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Макмертри скончался у себя дома в окружении близких, среди которых были его жена Норма Фэй и его давний партнер Дайана Оссана.
По словам представителя семьи, он будет похоронен “в его любимом родном штате Техас”.
Макмертри известен как успешный прозаик и автор сценариев к десяткам успешных кинопроектов. За свою карьеру он написал более 30 романов и очерков, а также поработал над более чем 30 картинами.
В 1986 году Макмертри получил Пулитцеровскую премию за роман “Одинокий голубь”. 843-страничное произведение о событиях 1870-х годов рассказывает о нескольких вышедших на пенсию техасских рейнджерах, которые гнали стадо крупного рогатого скота через Великие равнины.
Кроме того, в 2006 году Макмертри стал обладателем “Оскара” за сценарий ЛГБТ-драмы “Горбатая гора”.
- Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни скончался известный голливудский актер Кристофер Пламмер.