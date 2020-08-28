Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что аниматор умер естественной смертью после многих лет борьбы с болезнью.
Свою карьеру Руби начал в компании Walt Disney, после этого он работал в студии Hanna-Barbera, а позже основал собственную компанию Ruby-Spears. Во время работы на студию Hanna-Barbera Productions в 1969 году Руби вместе со своим коллегой Кеном Спирсом нарисовал первый мультсериал про говорящего пса Скуби-Ду.
С тех пор проект превратился в огромную франшизу из нескольких сериалов и фильмов.
- В сети появился финальный трейлер анимационного фильма “Скуби-Ду” от Warner Bros.