В Калифорнии в возрасте 87 лет умер аниматор Джо Руби, который вместе со сценаристом Кеном Спирсом придумал пса Скуби-Ду и его друзей.

Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что аниматор умер естественной смертью после многих лет борьбы с болезнью.

Свою карьеру Руби начал в компании Walt Disney, после этого он работал в студии Hanna-Barbera, а позже основал собственную компанию Ruby-Spears. Во время работы на студию Hanna-Barbera Productions в 1969 году Руби вместе со своим коллегой Кеном Спирсом нарисовал первый мультсериал про говорящего пса Скуби-Ду.

С тех пор проект превратился в огромную франшизу из нескольких сериалов и фильмов.