Об этом сообщил его друг, фотограф Валерий Милосердов.
“Сегодня ночью не стало моего друга Виктора Марущенко. Самые искренние соболезнования его родным и близким. Основанная им Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать”, – написал он.
Марущенко родился в 1946 году Новосибирске, в 1951 году его семья переехала в Киев.
Он был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии и Украине. В 2001 году на 49-й Венецианской биеннале представил проект “Чернобыль”.
В 1990-м Елисейский музей фотографии приобрел сто его работ за $ 30000.
Виктор Марущенко занимался преподавательской деятельностью, и в 2004 году основал собственную школу фотографии.
Он посвятил фотографии более 30-ти лет.
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