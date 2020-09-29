Сегодня, 29 августа, после продолжительной болезни умер украинский фотограф, основатель Школы фотографии, Виктор Марущенко. Ему было 74 года.

Об этом сообщил его друг, фотограф Валерий Милосердов.

“Сегодня ночью не стало моего друга Виктора Марущенко. Самые искренние соболезнования его родным и близким. Основанная им Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать”, – написал он.

Марущенко родился в 1946 году Новосибирске, в 1951 году его семья переехала в Киев.

Он был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии и Украине. В 2001 году на 49-й Венецианской биеннале представил проект “Чернобыль”.

В 1990-м Елисейский музей фотографии приобрел сто его работ за $ 30000.

Виктор Марущенко занимался преподавательской деятельностью, и в 2004 году основал собственную школу фотографии.

Он посвятил фотографии более 30-ти лет.