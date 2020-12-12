Об этом сообщает российское информагентство РБК, ссылаясь на информацию супруги артиста Ольги Остроумовой.

Гафт скончался на 86 году жизни. Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, приехавшей из Прилук. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. Но большую часть театральной карьеры Гафт провел в “Современнике”.

За свою карьеру Гафт сыграл роли более чем в 100 фильмах. Самые популярные из них – “Гараж”, “О бедном гусаре замолвите слово”, “Семнадцать мгновений весны”, “Здравствуйте, я ваша тетя! “, “Чародеи”, “12”.

Стоит отметить, что после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Гафта внесли в “белый список” Министерства культуры Украины. Однако сам актер заявил, что предпочел бы оказаться в “черном списке”. Вскоре его исключили из “белого списка”.

Кроме того, в 2015 году в интервью изданию “Гордон” Гафт заявил, что “верит России и ее правителю” и считает “все происходящее в Украине мерзостью”.

“Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!” – говорил он.