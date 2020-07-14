Covid-19 Украина

обновлено 14.07.2020 в 18:02

Всего:

54771(+638)

Болеют:

26205(+638)

Выздоровели:

27154(+651)

Умерло:

1412(+14)

19:36 Нардепы приняли за основу законопроект по развитию физкультуры и спорта
19:34 Убийство украинского медика на Донбассе: прокуратура начала расследование
19:18 Венгрия с 15 июля разрешает въезд определенным категориям украинцев
19:09 Умер ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара
19:07 В США привели в исполнение первую за 17 лет федеральную смертную казнь
18:48 Рада намерена ввести штрафы за нелегальную торговлю горючим
18:22 Американские футболисты Washington Redskins изменят расистские название и логотип 
18:19 Австрия продлила запрет на полеты в Украину до конца июля
18:09 ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
17:57 Из-за коронавируса приезд хасидов в Умань невозможен, – МИД
17:39 В Раде заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
17:28 Рада одобрила повышение стипендий и ежегодной помощи детям-сиротам
17:25 МИД Армении вызвал украинского посла из-за заявления об Азербайджане
17:16 В Харькове из-за дождя затопило дома в 5 районах
16:58 Рада поддержала законопроект о детенизации рынка металлолома
16:54 Рада одобрила господдержку «Артека» и «Молодой гвардии» на период карантина
16:28 США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом
16:08 Рада сделала шаг к законодательному внедрению онлайн-аптек в Украине
16:07 СБУ задержала на взятке замначальника военного лицея имени Богуна
15:44 В Виннице «заминировали» аэропорт, вокзал и ТРЦ
15:30 «Экс-министра здравоохранения» оккупированного Крыма осудили на 10 лет
15:18 В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал
15:15 Власти Ирана сообщили о казни агента ЦРУ
15:05 День взятия Бастилии: история и интересные факты о национальном празднике Франции
15:04 Вспышка коронавируса в Калифорнии: закрывают церкви, рестораны, бары
15:00 Рада намерена закрепить за директором ГБР полномочия руководителя госслужбы
Эксклюзив
14:53 Андрей Ермак купил Telegram-канал
14:47 Подозреваемый в смертельном ДТП признался, что употреблял наркотики: видео
14:47 Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК
14:32 Трампу запретили использовать на митингах песню из мюзикла «Кошки»
14:25 Рада разрешила направить 2,3 млрд грн для погашения долгов «Южмаша»
Эксклюзив
14:21 «Слуги народа» не хотят идти на встречу с Зеленским
14:19 В Бердянске мужчина стрелял из окна по детям
Эксклюзив
14:11 В Днепре на местных выборах за одну нишу будут бороться Филатов и соратник Коломойского

Умер ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара

В возрасте 49 лет скончался бывший ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара (Grant Imahara).

Вторник, 14 июля 2020, 19:09

Эту информацию изданию Variety подтвердил представитель Discovery.

“Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы идут к его семье”, – рассказали в Discovery, но не уточнили никаких подробностей.

В то же время, The Hollywood Reporter сообщает, что Имахара умер от аневризмы мозга.

Грант Масару Имахара – американец японского происхождения, специалист по электронике и радиотелемеханике (дистанционному управлению). Грант закончил Южнокалифорнийский университет, получив степень бакалавра наук по специальности электротехника. Одно время он всерьез думал о смене профилирующего предмета, собираясь стать сценаристом, но, в конце концов, остался верен инженерной стезе. Это решение Имахара принял после работы ассистентом у Томлинсона Холмана, профессора школы киноискусств университета, создавшего систему THX для Lucasfilm.

Имахара — был одним из “Разрушителей легенд”, членом “команды юниоров”. В “разрушители” Имахара попал благодаря знакомству с Джейми Хайнеманом, который ранее периодически давал Гранту работу, а также при помощи бывшей коллеги по ILM — Линды Уолкович, помощника продюсера “Разрушителей мифов”. Как третий член “команды юниоров” Имахара заменил сварщицу Скотти Чепмен. В 2012 году появился в незначительной роли третьего плана в 13 серии 5 сезона сериала “Эврика”. В 2014 году вместе с Кэри Байрон и Тори Белечи покинул шоу, а в 2016 году вместе с ними же появился в специальном эпизоде, посвященном окончанию шоу.

  • Ранее сообщалось, что канадский актер Ник Кордеро умер в Лос-Анджелесе от осложнений от COVID-19 после 95 дней лечения.

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться