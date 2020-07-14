Умер ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара

Эту информацию изданию Variety подтвердил представитель Discovery.

“Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы идут к его семье”, – рассказали в Discovery, но не уточнили никаких подробностей.

В то же время, The Hollywood Reporter сообщает, что Имахара умер от аневризмы мозга.

Грант Масару Имахара – американец японского происхождения, специалист по электронике и радиотелемеханике (дистанционному управлению). Грант закончил Южнокалифорнийский университет, получив степень бакалавра наук по специальности электротехника. Одно время он всерьез думал о смене профилирующего предмета, собираясь стать сценаристом, но, в конце концов, остался верен инженерной стезе. Это решение Имахара принял после работы ассистентом у Томлинсона Холмана, профессора школы киноискусств университета, создавшего систему THX для Lucasfilm.

Имахара — был одним из “Разрушителей легенд”, членом “команды юниоров”. В “разрушители” Имахара попал благодаря знакомству с Джейми Хайнеманом, который ранее периодически давал Гранту работу, а также при помощи бывшей коллеги по ILM — Линды Уолкович, помощника продюсера “Разрушителей мифов”. Как третий член “команды юниоров” Имахара заменил сварщицу Скотти Чепмен. В 2012 году появился в незначительной роли третьего плана в 13 серии 5 сезона сериала “Эврика”. В 2014 году вместе с Кэри Байрон и Тори Белечи покинул шоу, а в 2016 году вместе с ними же появился в специальном эпизоде, посвященном окончанию шоу.