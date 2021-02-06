Об этом сообщает Deadline.

Актер умер в своем доме в Коннектикуте в окружении своей семьи и в присутствии лучшего друга.

“Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Человек с великолепными старомодными манерами, самоуничижительным юмором и особой музыкой речи. Он был национальным достоянием и глубоко ценил свои канадские корни. Своим искусством и человечностью он тронул наши сердца, и о его жизни будут помнить многие поколения. Он навсегда останется с нами”, – заявил его давний друг и менеджер Лу Питт.

Пламмер проработал почти 70 лет на сцене и на экране, снявшись в более чем 200 фильмах и телешоу. На большом экране он дебютировал в 1958 году в фильме “Пострадавший”.

Актер был лауреатом премий “Золотой глобус”, “Оскар”, “Эмми” и “Тони”.

  • Ранее был опубликован трейлер фильма “Все деньги мира”, в котором актер Кристофер Пламмер заменил оскандалившегося Кевина Спейси.