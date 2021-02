Об этом сообщает Deadline.

Актер умер в своем доме в Коннектикуте в окружении своей семьи и в присутствии лучшего друга.

“Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Человек с великолепными старомодными манерами, самоуничижительным юмором и особой музыкой речи. Он был национальным достоянием и глубоко ценил свои канадские корни. Своим искусством и человечностью он тронул наши сердца, и о его жизни будут помнить многие поколения. Он навсегда останется с нами”, – заявил его давний друг и менеджер Лу Питт.

Пламмер проработал почти 70 лет на сцене и на экране, снявшись в более чем 200 фильмах и телешоу. На большом экране он дебютировал в 1958 году в фильме “Пострадавший”.

Актер был лауреатом премий “Золотой глобус”, “Оскар”, “Эмми” и “Тони”.

We’re sorry to hear of the death of Christopher Plummer. Making amazing work since the ‘50s, he was BAFTA nominated for All the Money in the World and won in 2012 for Beginners. pic.twitter.com/zwZFGPcIaJ

— BAFTA (@BAFTA) February 5, 2021