Об этом сообщил в Facebook экс-министр культуры (2014, 2016-2019 гг.) Егений Нищук.

“Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ.. Я его называл наш Драматург… Трудно понять масштабы событий, которых касались его сердце и креатив… Мой ВЕЛИКИЙ ДРУГ… Огромная потеря для меня… Для всех нас… Пишу о тебе в прошедшем времени и не верю… Разрывается сердце от боли. Царство Небесное, Сергей”, — написал Нищук.

Близкие погибшего пока не прокомментировали печальную весть. Причины смерти режиссера в настоящее время неизвестны.

Что известно о Сергее Проскурне?

Сергей Проскурня прошел долгий и тернистый карьерный путь и успел принять участие в десятках проектов в различных уголках не только Украины, но и всего мира.

Родился он в семье инженеров Владислава и Эмилии 28 ноября 1957 года. Первые годы жизни будущий режиссер провел во Львове. Там учился игре на скрипке во Львовской детской музыкальной школе № 2. Потом продолжил обучение в Черкассах, куда его семья переехала в 1969 году. Там же Проскурня попал в музыкальное училище имени С.Гулака-Артемовского, которое закончил в 1977 года по классу альта.

Параллельно с обучением Сергей участвовал в создании камерного оркестра, деятельности театральных кружков и студий, писал песни и музыку для спектаклей Черкасского областного музыкально-драматического театра им. Шевченко, организовывал театрализованные вечера.

В 70-х годах Проскурня успел год проработать учителем в музыкальной школе, и еще год отслужили в армии в Харькове, где стал руководителем художественной самодеятельности и начал подготовку к поступлению на факультет режиссуры.

80-е для Проскурни начались со вступления в Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого на актерско-режиссерский курс.

Тогда же Сергей попробовал себя как организатор концертов и начал публиковать свои заметки и рецензии в журналах. Параллельно с обучением Проскурня стал режиссером Государственного академического драматического театра имени Ивана Франко, попробовал себя как режиссер-постановщик в Черкасском областном муздрамтеатре им. Т. Шевченко (комедия Мольера “Месье де Пурсоньяк”).

Кроме этого, Проскурня участвовал в создании радиоспектаклей и провел серию хеппенингов на экологическую тему, после которой был создан Украинский театр-студия “Будьмо!”. В рамках деятельности театра, существовавшего до 1995 года, Сергей поставил немало спектаклей, которые показывали во Львове и за рубежом.

Тогда же Проскурня участвовал в создании фестиваля популярной музыки “Червона рута” и театрального фестиваля во Львове “Золотой лев”, приложил руку к созданию фестиваля “Собор Украинской Духовной Республики” и “I Фестиваля нетрадиционных жанров искусства “Вывих” во Львове.

В 90-х Проскурня впервые посетил Нью-Йорк, где начал творческое сотрудничество с создателем оф-оф-Бродвея — Элен Стюарт. С марта 1992 Проскурня создал и провел 11 международных театральных фестивалей-лабораторий “Мистецьке березілля”, в которых приняли 330 театров из 23 стран мира и из 21 города Украины.

Также в это время Проскурня выступил соучредителем художественного объединения “Дзига” во Львове, с которым работал до 2018 года. К середине 90-х активно сотрудничал с театром-студией “Будьмо!”, британским театром “Спен”, немецким “Шпильверк”, итальянским “Дель Соле” и другими.

Проскурня устраивал фестивали одной пьесы, проводил семинары в Гарварде. На рубеже тысячелетий создавал мастер-классы и тренинги при поддержке фонда Джорджа Сороса “Возрождение”, был членом правления Центра современного искусства Сороса при “Киево-Могилянской Академии”.

С 2000 лет Проскурня не только участвовал в многочисленных международных конференциях и конгрессах, но и был приобщен к политической жизни страны. Он участвовал в разработке проекта Закона Украины “О театре и театральном деле”.

Во времена президентства Виктора Ющенко был членом Национального совета по вопросам культуры и духовности при Главе государства, а с апреля 2008 года возглавлял комиссию Совета по вопросам защиты культурно-информационного пространства.

Тогда же занимался восстановлением традиции проведения Всемирных форумов украинцев. С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна.

Параллельно успел выступить продюсером проекта Международного фонда оперных спектаклей (Нидерланды) в Украине, поработать художественным руководителем Одесского национального академического театра оперы и балета, принять участие в реализации нескольких проектов в Черкассах.

В 2013-2014 Проскурня воплотил масштабный кинопроект “Наш Шевченко”, часть сюжетов для которого снимали на Евромайдане. Также Сергей был режиссером оратории “С нами Бог”, посвященной Героям Небесной Сотни и военным, воюющих на востоке Украины. Этот проект был поставлен на Софиевской площади к 23-ей годовщине Независимости Украины.

В последние годы Проскурня участвовал в организации концертов ко Дню Независимости Украины, Дню Защитника Украины и других праздников. В 2017 году был креативным директором “Евровидение-2017”.

Проскурня выступал в поддержку украинских политзаключенных, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Он был награжден орденом “За заслуги” 2 степени президентом Петром Порошенко, является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины “Эксперимент” и имени Сергея Данченко.

У Сергея Проскурни остались 84-летняя мать, жена Дина и 35-летняя дочь Анна.