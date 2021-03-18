Джеймс Ливайн — один из самых влиятельных дирижеров в мире, скончался на 78-ом году жизни.

Об этом пишет газета The New York Times.

Ливайн более 40 лет занимал пост музыкального директора Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Ливайн умер 9 марта, но его смерть только сейчас подтвердил его врач Леном Горовиц. Причину кончины он не уточнил, а также не сказал, почему о смерти не объявили ранее.

Громкая карьера Ливайна завершилась скандалом – дирижера обвинили в сексуальных домогательствах.

После расследования сообщений о домогательствах Ливайна к мужчинам на протяжении десятилетий, Метрополитен-опера сначала приостановила работу с дирижером, а затем – в 2018 году – уволила его. При этом Ливайн подавал в суд иски о клевете и не признавал обвинения.

До скандала Ливайн был почитаемым маэстро, который на протяжении десятилетий определял имидж Метрополитен-опера, расширяя ее репертуар и совершенствуя игру оркестра.

Кроме того, с 2004 года, он был музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра, практически возродив его былую славу. Ливайн также отстаивал место современной музыки в опере и заказывал крупные произведения ныне живущих композиторов.