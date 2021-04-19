Ліам Скарлетт, всесвітньо відомий хореограф, який покинув британський Королівський балет минулого року після заяв про сексуальні домагання, помер у віці 35 років.

Про його смерть повідомили в Twitter Королівської опери Великобританії.

“Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Ліама Скарлетта. Думками ми з його друзями і родиною в цей дуже сумний час”, – йдеться у повідомленні.

Королівський балет виправдав Скарлетта після незалежного розслідування, але британський хореограф покинув трупу.

Його звинувачували в домаганнях до студентів і танцівникам. Слідчі не підтвердили факт харасменту, а справу не передали поліції, проте у березні Королівський балет остаточно припинив співпрацю з хореографом.

Скарлетт також працював з трупами Міського балету Маямі, Норвезького національного балету, BalletBoyz (Лондон), Англійського національного балету, Балету Сан-Франциско, Польського національного балету, Квінслендського балету (Брісбен).

У п’ятницю Королівський данський театр оголосив про скасування запланованої постановки балету “Франкенштейн”, в якій Скарлетт був запрошеним хореографом. Підставою для цього рішення послужили звинувачення 2018-2019 років у неналежній поведінці хореографа щодо членів трупи театру.

Причину смерті хореографа поки не повідомляють.