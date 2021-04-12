Умер актер Джозеф Сираво, сыгравший отца Тони Сопрано в сериале "Клан Сопрано". Ему было 66 лет.

Информацию о смерти подтвердил изданию Variety агент актера. По его словам, актер долго и мужественно боролся с раком кишечника.

В “Клане Сопрано” Сираво сыграл роль Джонни Сопрано — отца главного героя – Тони Сопрано.

Сираво родился и вырос в Вашингтоне, учился в Стэнфордском университете и Школе искусств Тиш в Нью-Йорке. Начал сниматься в кино в 1993 году, тогда он сыграл в фильме “Путь Карлито”. Вскоре он получил роль Джонни Сопрано в хитовом сериале HBO “Клан Сопрано”, который длился шесть сезонов.

Среди других его работ – сериалы “На всю жизнь”, “Черный список”, “Сделано в Джерси”, “Грязные сексуальные деньги” и “Закон и порядок”, а также фильмы “Отчет”, “Равенство”, “Сиротский Бруклин”, “Шутник”, “История акул”, “Американская история преступлений”, “Ночь на Манхэттене”.

У Сираво осталась дочь Аллегра Окармус, внук Аттикус Окармус, сестра Мария Сираво и братья Марио Сираво, Эрнест Сираво и Майкл Сираво.