Информацию о смерти подтвердил изданию Variety агент актера. По его словам, актер долго и мужественно боролся с раком кишечника.
В “Клане Сопрано” Сираво сыграл роль Джонни Сопрано — отца главного героя – Тони Сопрано.
Сираво родился и вырос в Вашингтоне, учился в Стэнфордском университете и Школе искусств Тиш в Нью-Йорке. Начал сниматься в кино в 1993 году, тогда он сыграл в фильме “Путь Карлито”. Вскоре он получил роль Джонни Сопрано в хитовом сериале HBO “Клан Сопрано”, который длился шесть сезонов.
Среди других его работ – сериалы “На всю жизнь”, “Черный список”, “Сделано в Джерси”, “Грязные сексуальные деньги” и “Закон и порядок”, а также фильмы “Отчет”, “Равенство”, “Сиротский Бруклин”, “Шутник”, “История акул”, “Американская история преступлений”, “Ночь на Манхэттене”.
У Сираво осталась дочь Аллегра Окармус, внук Аттикус Окармус, сестра Мария Сираво и братья Марио Сираво, Эрнест Сираво и Майкл Сираво.
- Ранее сообщалось, что в Великобритании умер актер Пол Риттер, который сыграл в сериале HBO “Чернобыль” роль заместителя главного инженера атомной электростанции Анатолия Дятлова.