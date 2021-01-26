Корейское агентство Sublime Artist Agency сообщило о смерти 26-летней актрисы и модели Сон Ю-джон.

Об этом пишет People.

Причина смерти Сон не разглашается.

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Девушка была наиболее известна своими ролями в телешоу, включая такие сериалы, как “Школа”, “Загадай желание”, “Золотая радуга” и “На мое имя”.

Помимо актерской игры, Сон была популярной моделью, она появляясь в кампаниях для Estée Lauder, The Body Shop, Baskin-Robins, Heart Percent и ряда других брендов.

Кроме того, в прошлом году она снялась в клипе Standing Egg на песню “From Friends to Lovers”.

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