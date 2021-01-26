Об этом пишет People.
Причина смерти Сон не разглашается.
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Девушка была наиболее известна своими ролями в телешоу, включая такие сериалы, как “Школа”, “Загадай желание”, “Золотая радуга” и “На мое имя”.
Помимо актерской игры, Сон была популярной моделью, она появляясь в кампаниях для Estée Lauder, The Body Shop, Baskin-Robins, Heart Percent и ряда других брендов.
Кроме того, в прошлом году она снялась в клипе Standing Egg на песню “From Friends to Lovers”.
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- 31 октября умер известный шотландский актер и лауреат премии “Оскар” Шон Коннери. Ему было 90 лет.