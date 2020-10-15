Об этом пишет издание Deadline.
Феррелл наиболее известна своей ролью экономки Берты в популярной комедии CBS “Два с половиной человека”. Эта роль принесла ей номинации “Эмми” на актрису второго плана в комедийном сериале 2005 и 2007 годах.
“Она была прекрасным человеком”, – сказал Джон Крайер, звезда фильма “Два с половиной человека”.
Соболезнования выразил ее коллега по сериалу “Два с половиной человека” Чарли Шин.
“Милейший человек, непревзойденный профессионал, настоящий друг, шокирующая и болезненная утрата. Берта, твое домашнее хозяйство было подозрительным, твои “люди” были идеальными”, – написал он в Twitter.
an absolute sweetheart
a consummate pro
a genuine friend
a shocking and painful loss.
Berta,
your housekeeping
was a tad suspect,
your “people”keeping was perfect.
💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV
— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020
Актриса также получила номинацию на “Эмми” в 1992 году за роль Сьюзан Блум в сериале “Закон Лос-Анджелеса”. Среди других ее известных сериалов – “Хорошие времена”, “Скорая помощь”, “Баффи – истребительница вампиров”, “Грейс и Фрэнки”.
- Умерла актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о Джеймсе Бонде “Голдфингер”. Ей было 76 лет.