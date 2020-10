Об этом пишет издание Deadline.

Феррелл наиболее известна своей ролью экономки Берты в популярной комедии CBS “Два с половиной человека”. Эта роль принесла ей номинации “Эмми” на актрису второго плана в комедийном сериале 2005 и 2007 годах.

“Она была прекрасным человеком”, – сказал Джон Крайер, звезда фильма “Два с половиной человека”.

Соболезнования выразил ее коллега по сериалу “Два с половиной человека” Чарли Шин.

“Милейший человек, непревзойденный профессионал, настоящий друг, шокирующая и болезненная утрата. Берта, твое домашнее хозяйство было подозрительным, твои “люди” были идеальными”, – написал он в Twitter.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.

Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your “people”keeping was perfect.

💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020