Умерла актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер". Ей было 76 лет.

Об этом сообщил британский режиссер Эдгар Райт в Twitter.

Райт написал, что актриса была воплощением “всего крутого, что было 1960-е”: от роли массажистки Динк в бондиане до появления в фильме “Вечер трудного дня” с The Beatles.

“Она была такой забавной, острой на язык и, можете себе представить, полной удивительных историй”, — написал он.

Нолан сыграла в фильме “Голдфингер” маленькую роль, но ее образ в итоге стал иконой для всех других “девушек Бонда”.