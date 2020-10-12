Об этом сообщил британский режиссер Эдгар Райт в Twitter.
Райт написал, что актриса была воплощением “всего крутого, что было 1960-е”: от роли массажистки Динк в бондиане до появления в фильме “Вечер трудного дня” с The Beatles.
“Она была такой забавной, острой на язык и, можете себе представить, полной удивительных историй”, — написал он.
Нолан сыграла в фильме “Голдфингер” маленькую роль, но ее образ в итоге стал иконой для всех других “девушек Бонда”.
- Ранее сообщалось, что в 94 года умерла известная британская актриса Онор Блэкман, сыгравшая в “Мстителях” и фильм о Джеймсе Бонде.