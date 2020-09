Об этом в соцсетях сообщила ее хозяйка Киана МакМиллан.

По словам женщины, Инки страдала от рака в груди, а в последнее время ее состояние значительно ухудшилось, поэтому было принято решение усыпить ее.

По словам женщины, хотя Инки и выглядела всегда разъяренной снаружи, внутри она была очень нежной и ласковой.

Она отметила, что гордится своей кошкой, потому что Инки не только была сильной и боролась за жизнь до конца, но и смогла оставить в наследство юмор и любовь людей, которые следили за ней.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM

Также МакМиллан показала редкие фото Инки, сделанные в 2013-2014 годах:

i found some rare inkky pics, these were from about 2013-2014, she was about 4 or 5 years old pic.twitter.com/C4bJX5l4XR

— almond🌻 (@watery_day) September 28, 2020