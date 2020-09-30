Кошка Инки, ставшая популярной в соцсетях благодаря мему о коте, который кричит и плачет, умерла от осложнений рака груди в возрасте 11 лет.

Об этом в соцсетях сообщила ее хозяйка Киана МакМиллан.

По словам женщины, Инки страдала от рака в груди, а в последнее время ее состояние значительно ухудшилось, поэтому было принято решение усыпить ее.

“Она была гуманно поддана эвтаназии после того, как рак в груди начал слишком сильно вмешиваться в функции ее организма. Она была мирной и расслабленной, она умерла, обнимая меня и мою маму — двух ее любимых людей”, — написала хозяйка. “Я чувствую облегчение от того, что она больше не страдает, не голодает и не ослабевает, но я опустошена, потеряв ее, и я буду так сильно скучать по ней”, — добавила она.

По словам женщины, хотя Инки и выглядела всегда разъяренной снаружи, внутри она была очень нежной и ласковой.

Она отметила, что гордится своей кошкой, потому что Инки не только была сильной и боролась за жизнь до конца, но и смогла оставить в наследство юмор и любовь людей, которые следили за ней.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM — almond🌻 (@watery_day) September 27, 2020

Также МакМиллан показала редкие фото Инки, сделанные в 2013-2014 годах:

i found some rare inkky pics, these were from about 2013-2014, she was about 4 or 5 years old pic.twitter.com/C4bJX5l4XR — almond🌻 (@watery_day) September 28, 2020

Как Инки превратилась в героиню мема?

Как сообщает портал Know Your Meme, все началось с того, что в августе 2015 хозяйка Инки опубликовала в Сети серию ее фотографий с подписью “Борьба”:

Впоследствии другой пользователь опубликовал обработанную в фоторедакторе версию одного из фото Инки. Он добавил кошке заплаканные глаза.

Так изображение с Инки попало в популярную в Сети серию картинок-реакций “Кот, который плачет” (Crying Cat). Мем с Инки получил название “Кот, который кричит” (Screaming Cat) и приобрел особую популярность в 2017 году.

Инки вдохновила немало людей на создание иллюстраций и различных произведений искусства: