Covid-19 Украина

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Скончалась лауреат «Оскара» Клорис Личмен

В Калифорнии скончалась известная американская актриса кино и телевидения Клорис Личмен.

Четверг, 28 января 2021, 16:44

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию ее менеджера Джульетты Грин.

Личмен умерла во сне естественной смертью в своем доме в Энсинитасе в окружении близких.

“Для меня было привилегией работать с Клорис Личмен, одной из самых бесстрашных актрис нашего времени. Не было никого похожего на Клорис. Одним взглядом она могла разбить тебе сердце или заставить смеяться, пока слезы не текли по твоему лицу. Вы никогда не знали, что Клорис собиралась сказать или сделать, и это непредсказуемое качество было частью ее бесподобной магии”, – отметила Грин.

За свою обширную карьеру Личмен более 20 раз номинировалась на “Эмми” и 9 раз становилась обладательницей этой премии, в том числе дважды за роль Филлис Линдстром в “Шоу Мэри Тайлер Мур”. Она также является обладательницей премии “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA.

Актриса сыграла в фильмах “Молодой Франкенштейн”, “Плохой Санта”, “Шафер напрокат”, а также появлялась в сериалах “Гавайи 5.0” и “Сумеречная зона”.

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Теги: фото, Клорис Лічмен, Оскар, умерла, актриса

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