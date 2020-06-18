В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная певица, дама ордена Британской империи Вера Линн.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Она умерла в четверг утром в окружении своих близких родственников.

Ее семья отметила, что они “глубоко опечалены новостью о смерти одного из самых любимых британских артистов”.

Вера Линн была наиболее известной исполнением главного хита военных лет “We’ll Meet Again” (Мы встретимся снова).

Фразу из этой песни недавно процитировала королева Елизавета II во время своего обращения к нации касательно ситуации с коронавирусом.

Настоящее имя певицы – Вера Маргарет Уэлч. Она родилась 20 марта 1917 года в Ист-Хэме – на востоке Лондона – в рабочей семье, ее отец был водопроводчиком. Вера уже в семь лет стала петь в рабочих клубах.

В качестве сценического псевдонима она приняла девичью фамилию бабушки и стала Верой Линн.

Первое выступление артистки на радио состоялось в 1935 году. Однако признание со стороны британцев ей удалось завоевать в годы Второй мировой войны, когда она стала “голосом надежды на победу”. В 1936 году она выпустила первый сольный альбом, а к 22 годам – продала более миллиона пластинок, что позволило ей купить своим родителям дом и машину.

В 1940 году в эфир на радио вышла авторская программа Веры Линн “Искренне ваша”, адресованная британским военным. Певица исполняла песни по заявкам слушателей, в частности, те, которые стали ее визитной карточкой – “Белые скалы Дувра” (White Cliffs of Dover), “Желаю вам” (Wishing), “Ваша” (Yours).

В 1969 году Вера Линн была награждена орденом Британской империи, а в 1975 году – пожалована в дамы. Кроме того, в 2016 году королева Елизавета II присвоила 99-летней Вере Линн рыцарское звание.

В 2000 году она была названа “британкой, лучше всего иллюстрирующей дух XX века”.

Последнее публичное выступление Линн состоялось 8 мая 1995 года. Она пела у Букингемского дворца на церемонии празднования 50-летия Дня победы.