Об этом сообщает Sky News.

По словам младшего брата Сильвестра – Фрэнка, Джеки “отошла во сне, как и хотела”. Он добавил, что его брат заботился о ней, как о королеве всю ее жизнь.

Джеки Сталлоне родилась 29 ноября 1921 года в Вашингтоне в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и бретонки Жанны Виктории Анны (Адриенны) Клерек. Ее предки по отцовской линии Роза и Чарльз Лейбофиш в 1888 году иммигрировали в США из Одессы.

Она трижды была замужем. У Джеки было трое детей: Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне и актриса и певица Тони Д’Альто, которая умерла в 2012 году.

Она была известным астрологом, а также принимала участие в реалити-шоу “Celebrity Big Brothers”. Несмотря на то, что ее выселили из дома шоу всего через четыре дня, она стала одним из самых любимых персонажей проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frank Stallone (@frank.stallone) 21 Сен 2020 в 9:22 PDT