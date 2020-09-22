Об этом сообщает Sky News.
По словам младшего брата Сильвестра – Фрэнка, Джеки “отошла во сне, как и хотела”. Он добавил, что его брат заботился о ней, как о королеве всю ее жизнь.
Джеки Сталлоне родилась 29 ноября 1921 года в Вашингтоне в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и бретонки Жанны Виктории Анны (Адриенны) Клерек. Ее предки по отцовской линии Роза и Чарльз Лейбофиш в 1888 году иммигрировали в США из Одессы.
Она трижды была замужем. У Джеки было трое детей: Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне и актриса и певица Тони Д’Альто, которая умерла в 2012 году.
Она была известным астрологом, а также принимала участие в реалити-шоу “Celebrity Big Brothers”. Несмотря на то, что ее выселили из дома шоу всего через четыре дня, она стала одним из самых любимых персонажей проекта.
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