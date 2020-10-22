Об этом говорится на странице зоопарка в Facebook.
“Прощай, старушка! Сегодня пришлось попрощаться с носорогом Килагуни (46). Самый старый в мире черный носорог все чаще сталкивался с типичными возрастными проблемами”, — рассказали в зоопарке.
Там отметили, что приняли решение усыпить животное, чтобы избавить от очередных страданий.
Сотрудники зоопарка рассказали, что черные носороги редко доживают до 30 лет.
Черные носороги – ценные животные для браконьеров, на них часто охотятся. Считается, что их рога обладают целебными свойствами.
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