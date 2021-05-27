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Померла одна з найвідоміших балерин 20-го століття Карла Фраччі

У віці 84 років померла одна з найвідоміших балерин 20-го століття, а також італійська акторка Карла Фраччі.

Четверг, 27 мая 2021, 19:15

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що Карла довгий час хворіла на рак.

“Карла Фраччі удостоїла нашу країну своєю елегантністю і артистичною прихильністю”, – сказав президент Італії Серджіо Маттарелла, високо оцінивши її “видатні артистичні і людські якості, які зробили її однією з найбільших класичних танцівниць нашого часу”.

Фраччі народилася в Мілані в 1936 році. Її батько був водієм трамвая, а мати працювала на фабриці.

Вона вступила в балетну школу при престижному міланському театрі La Scala, коли їй було 10 років, і зізналася, що знаходила класичні танці нудними, поки не побачила виступ британської зірки Марго Фонтейн.

Вона закінчила балетну школу в 1954 році і через два роки стала солісткою, перш ніж в 1958 році стала прима-балериною.

Вона продовжувала виступати понад 50 років. Крім того, в січні нинішнього року Фраччі провела свій останній майстер-клас.

  • Раніше повідомлялося, що у віці 55 років помер американський актор Марк Йорк, найбільш відомий за роллю Біллі Мерчанта у серіалі “Офіс”.
Теги: Карла Фраччі, умерла, балерина

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